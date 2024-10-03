Создание индустриального парка «Джейрах» обсудили в правительстве Ингушетии

Собеседник издания отметил, что планируется добыча и переработка доломита, а также строительство дорог. В настоящее время проект находится на начальной стадии реализации, ведется поиск источников финансирования.

Между тем, как предполагается, годовой объем производимой промышленным парком продукции составит 236 тыс. тонн изделий из доломита. Намечено производить сухие строительные смеси, удобрения, минеральную вату, декоративный камень, тротуарную плитку. При выходе на проектную мощность выручка будет достигать 560,5 млн рублей в год.

На территории будущего парка расположено предприятие «Кавдоломит», которое в данное время простаивает. Решено его реорганизовать. Запуск проекта запланирован на 2027 год, реализация позволит создать до 50 новых рабочих мест.