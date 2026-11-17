В результате аварий пострадал 331 человек, против 214 за аналогичный период прошлого года. Всего спасено 318. К сожалению, 13 человек погибли (в 2025 году смертей было 9).

Эта неделя началась с трагедий: 16 ноября вечером погиб пассажир иномарки. Водитель Toyota Alphard не справился с управлением, машина врезалась в стену магазина в Назрани.

В этом же городе 17 ноября ночью страшная авария унесла жизни трех человек. Столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21114, после чего вторая машина опрокинулась и загорелась.

МЧС рекомендует водителям: при угрозе лобового столкновения лучше уйти от удара в кювет, забор или дерево — удар «всем бампером» безопаснее, чем приходящийся на одно крыло.

Далее: если удара не избежать, нужно защитить голову. При низкой скорости надо вжаться в сиденье и упереться руками в руль, при скорости выше 60 км/ч и без ремня — прижаться грудью к рулевой колонке.

Также: пассажирам на переднем сиденье следует закрыть голову руками и завалиться на бок, сзади — упасть на пол, а ребенка накрыть собой.

В ведомстве подчеркнули, что главное в такой ситуации сохранять самообладание, напрячь мышцы до полной остановки, после чего как можно скорее покинуть автомобиль и отойти на безопасное расстояние, так как возможен взрыв.