Бокс

Результаты работы впечатляют

Али Измайлов готов к встрече с более серьезными соперниками— Джон Дэвид Джексон

0

Али Измайлов готов к поединкам с серьезными соперниками, заявил в интервью boxingscene. com его нынешний тренер Джон Дэвид Джексон, с которым спортсмен работает на протяжении последних нескольких месяцев. Проведенный Измайловым 7 января бой против Даффуса стал хорошей проверкой навыков ингушского боксера, считает его наставник. «Он систематически выбрасывал джебы, отлично атаковал и хорошо защищался. Многие беспокоились по поводу соперника, которого мы подобрали для этого боя, но я знал, что Али сможет с ним справиться блестяще. Он определенно готов к более серьезным боксерским поединкам» — прокомментировал Джексон вторую подряд досрочную победу Измайлова в США.

Ранее в интервью boxingscene.com Джон Дэвид Джэксон сообщил, что у Али Измайлова высокий боксерский потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу.

В свою очередь промоутер боксера Дмитрий Салита отметил, что впечатлен результатами, которых Измайлову и его тренеру Джону Джексону удалось добиться совместными усилиями. «Я очень доволен выступлением Али. Уверен, что уже в этом году он сможет провести бой с действительно серьезным соперником», — заявил Салита.

Напомним, что за Али Измайлов достаточно успешно выступал в любительском боксе. В качестве профессионала он дебютировал в августе 2019 года, одержав досрочную победу над Вараздатом Черниковым.

На сегодняшний день на счету боксера беспроигрышная серия из 7-ми боев, 5 из которых он выиграл нокаутом. Али Измайлов занял 9-ю строчку в обновленном рейтинге WBC и 13-ю — в рейтинге WBO. Совсем недавно Международная федерация бокса (IBF) также ввела ингушского боксера в ТОП-15, поставив его на 13-ю позицию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На 130 тыс. рублей обманул телефонный мошенник жителя Ингушетии
Правоохранители Ингушетии изъяли почти 1,5 кг Тропикамида и 280 капсул Прегабалина
Военнослужащие Росгвардии уничтожили боеприпасы, обнаруженные в Сунженском районе Ингушетии
В Ингушетии появилось республиканское министерство по делам гражданской обороны и ЧС
В Ингушетии прогнозируется вероятность возникновения ЧС в связи с погодными условиями
В Ингушетии в конце января стартуют республиканские турниры по дзюдо среди юниоров
В Ингушетии подвели итоги деятельности комитета госзаказа за 2021 год
В Ингушетии после обысков задержан админ нескольких информационных пабликов
В городе Малгобеке Ингушетии продолжается строительство детсада в рамках нацпроекта «Демография»
Два пациента умерли, 77 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии провел прием граждан с участием замминистра здравоохранения республики

Главное

Яндекс.Метрика

 