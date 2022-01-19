Ранее в интервью boxingscene.com Джон Дэвид Джэксон сообщил, что у Али Измайлова высокий боксерский потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу.

В свою очередь промоутер боксера Дмитрий Салита отметил, что впечатлен результатами, которых Измайлову и его тренеру Джону Джексону удалось добиться совместными усилиями. «Я очень доволен выступлением Али. Уверен, что уже в этом году он сможет провести бой с действительно серьезным соперником», — заявил Салита.

Напомним, что за Али Измайлов достаточно успешно выступал в любительском боксе. В качестве профессионала он дебютировал в августе 2019 года, одержав досрочную победу над Вараздатом Черниковым.

На сегодняшний день на счету боксера беспроигрышная серия из 7-ми боев, 5 из которых он выиграл нокаутом. Али Измайлов занял 9-ю строчку в обновленном рейтинге WBC и 13-ю — в рейтинге WBO. Совсем недавно Международная федерация бокса (IBF) также ввела ингушского боксера в ТОП-15, поставив его на 13-ю позицию.