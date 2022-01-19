Результаты работы впечатляют
Али Измайлов готов к встрече с более серьезными соперниками— Джон Дэвид Джексон
Али Измайлов готов к поединкам с серьезными соперниками, заявил в интервью boxingscene. com его нынешний тренер Джон Дэвид Джексон, с которым спортсмен работает на протяжении последних нескольких месяцев. Проведенный Измайловым 7 января бой против Даффуса стал хорошей проверкой навыков ингушского боксера, считает его наставник. «Он систематически выбрасывал джебы, отлично атаковал и хорошо защищался. Многие беспокоились по поводу соперника, которого мы подобрали для этого боя, но я знал, что Али сможет с ним справиться блестяще. Он определенно готов к более серьезным боксерским поединкам» — прокомментировал Джексон вторую подряд досрочную победу Измайлова в США.
Ранее в интервью boxingscene.com Джон Дэвид Джэксон сообщил, что у Али Измайлова высокий боксерский потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу.
В свою очередь промоутер боксера Дмитрий Салита отметил, что впечатлен результатами, которых Измайлову и его тренеру Джону Джексону удалось добиться совместными усилиями. «Я очень доволен выступлением Али. Уверен, что уже в этом году он сможет провести бой с действительно серьезным соперником», — заявил Салита.
Напомним, что за Али Измайлов достаточно успешно выступал в любительском боксе. В качестве профессионала он дебютировал в августе 2019 года, одержав досрочную победу над Вараздатом Черниковым.
На сегодняшний день на счету боксера беспроигрышная серия из 7-ми боев, 5 из которых он выиграл нокаутом. Али Измайлов занял 9-ю строчку в обновленном рейтинге WBC и 13-ю — в рейтинге WBO. Совсем недавно Международная федерация бокса (IBF) также ввела ингушского боксера в ТОП-15, поставив его на 13-ю позицию.