Менеджер Илиева Хусейн Бузуртанов в эксклюзивном интервью «Ингушетии» прокомментировал выступление своего подопечного. По его словам, Илиев был функционально и тактически подготовлен к встрече с французским боксером, но полученная в самом начале боя травма не позволила ему осуществить намеченное.

«Мы готовились к бою с Сиссоко, изучали его манеру поведения в ринге, и если бы не рассечение, которое серьезно беспокоило Илиева, я уверен, что исход поединка был бы абсолютно другим», — сказал Бузуртанов.

По информации менеджера, угол ингушского бойца неоднократно требовал остановки боя, но рефери в ринге принял соответствующее решение только после падения Илиева.

«У нас есть вопросы к судейству. Мы написали протест в WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Будем ждать решения», — заявил Бузуртанов.

Напомним, что в минувшую пятницу, 10 сентября, в парижском Ролан Гарросе прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA между представителем Франции сенегальского происхождения Сулейманом Сиссоко и ингушским боксером Исмаилом Илиевым. Во втором раунде во время клинча боец из Ингушетии получил глубокое рассечение брови, которое мешало ему видеть удары. В четвертом раунде, пропустив двойку соперника, Илиев упал. После этого рефери остановил бой, засчитав ему технический нокаут.