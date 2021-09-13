Бокс

Итоги боя

Бой Илиева с Сиссоко нужно было остановить раньше — Хусейн Бузуртанов

0

Профессиональный боксер Исмаил Илиев в минувшую пятницу потерпел поражение от представителя Франции Сулеймана Сиссоко. Десятираундовый поединок не дошел даже до экватора — рефери принял решение остановить его после четвертого раунда из-за травмы, серьезно беспокоившей ингушского спортсмена.

Менеджер Илиева Хусейн Бузуртанов в эксклюзивном интервью «Ингушетии» прокомментировал выступление своего подопечного. По его словам, Илиев был функционально и тактически подготовлен к встрече с французским боксером, но полученная в самом начале боя травма не позволила ему осуществить намеченное.

«Мы готовились к бою с Сиссоко, изучали его манеру поведения в ринге, и если бы не рассечение, которое серьезно беспокоило Илиева, я уверен, что исход поединка был бы абсолютно другим», — сказал Бузуртанов.

По информации менеджера, угол ингушского бойца неоднократно требовал остановки боя, но рефери в ринге принял соответствующее решение только после падения Илиева.

«У нас есть вопросы к судейству. Мы написали протест в WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Будем ждать решения», — заявил Бузуртанов.

Напомним, что в минувшую пятницу, 10 сентября, в парижском Ролан Гарросе прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA между представителем Франции сенегальского происхождения Сулейманом Сиссоко и ингушским боксером Исмаилом Илиевым. Во втором раунде во время клинча боец из Ингушетии получил глубокое рассечение брови, которое мешало ему видеть удары. В четвертом раунде, пропустив двойку соперника, Илиев упал. После этого рефери остановил бой, засчитав ему технический нокаут.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Комитет по делам молодежи Ингушетии проведет вечер поэзии «Флешбукинг» в Назрани
Ингушский певец Алаудин Эсмурзиев запустил общекавказский флешмоб #Кавказголосует
В столице Ингушетии Магасе состоялся концерт национальной музыки «Голос гармони»
По инициативе ОНФ в Ингушетии одной из улиц сельского поселения вернули наименование в честь участника ВОВ
Строительство дамб для защиты населения от подтопления домов началось в Ингушетии
Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» будет делать остановку в Беслане
Как начать продавать через интернет
В Ингушетии продлят прививочную кампанию против коронавируса до 1 октября
Девятиклассник из Назрани стал победителем этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря»
За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19
Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону

Главное

Яндекс.Метрика

 