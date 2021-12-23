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Депутат Госдумы Муслим Татриев преподнёс юным ингушским хоккеистам подарки в день 75-летия российского хоккея

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Юные ингушские хоккеисты из команды «Эрзи» в день 75-летия российского хоккея возобновили тренировки на льду.

Долгий простой в тренировочном процессе был связан с отсутствием ледового покрытия, что, ожидаемо, сказалось на физической форме ребят. Был пропущен ряд турниров, на которые приглашали ингушских мальчишек. Из-за отсутствия занятий на льду юные спортсмены потеряли физическую форму, поэтому не было смысла ездить на соревнования.

Ребятам поднял настроение депутат Госдумы Муслим Татриев. На ледовой арене «Башлоам» юным хоккеистам от него были подарены комплекты спортивной формы. Члены команды теперь тренируются один раз в день по вечерам в связи с занятостью игроков. «Мы исправим нашу программу тренировок, чтобы дети могли наверстать упущенное. Будем работать и в выходные дни», — подчеркнул Ваха Гадаборшев, старший тренер Республиканского хоккейного центра.

Юные мастера хоккея с шайбой отрабатывают скорость, выносливость, владение шайбой, точность удара, буллиты. Кстати, хорошие результаты показывает вратарь «Эрзи» Ислам Мурзабеков. Не отстаёт от него нападающий Тамерлан Гандалоев.

Хоккей с шайбой на льду считается традиционным зимним видом спорта. И потому вполне логично, что праздник в честь этой популярной игры отмечают в декабре.

Напомним, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря 1946 года — дата старта первого чемпионата СССР. Однако прижиться на советской земле, называвшийся тогда канадским, хоккей с шайбой пытался и раньше. В 1932 году в Москве даже прошло несколько товарищеских матчей с клубом «Фихте» Германского рабочего спортивного союза. Но тогда нашим соотечественникам, привыкшим к просторным площадкам для русского хоккея с мячом, новый вид спорта не приглянулся. Все знают знаменитую цитату из журнала «Физкультура и спорт»: «Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с бенди. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно».

Впрочем, в 1945 году отношение к заморской забаве было пересмотрено. «Необходимо немедля ставить на русские рельсы этот канадский хоккей», — гласила резолюция председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Николая Романова.

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