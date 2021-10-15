Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в середине сентября Измайлов прибыл в США и уже на протяжении нескольких недель тренируется там под руководством Джона Дэвида Джексона — в прошлом известного боксера, чемпиона мира в первом среднем весе, а ныне успешного спортивного наставника, который успел поработать с целым рядом именитых боксеров, в том числе с нашим соотечественником Сергеем Ковалевым.

В интервью boxingscene. com новый наставник Измайлова рассказал о том, что он думает о своем подопечном, как им работается вместе и какого результата он ждет от их сотрудничества.

По мнению Джексона, у Али Измайлова высокий боксерское потенциал — он обладает большой ударной мощью, и наряду с этим у него есть врожденные способности к боксу. Правда, пока он не использует свои возможности на полную.

«Я учу его включать голову и работать комбинаторно вместо того, чтобы наносить единичные сильные удары, — сказал тренер. — Ничего не имею против его прежних тренировок, но когда он научится комбинацией из 3-4 легких ударов прикрывать мощный, его будет не остановить».

Джексон считает, что в бою с Джеймсом Баллардом Измайлов сможет продемонстрировать все, чему он научился за время их совместной работы. Однако в этом поединке, по мнению Джексона, у американца просто нет шансов.

Напомним, что за плечами Али Измайлова достаточно успешная карьера в любительском боксе. В качестве профессионала он выступает с августа 2019 года. На сегодняшний день на его счету беспроигрышная серия из пяти боев, три из которых он выиграл техническим нокаутом. Его оппонент Джеймс Баллард дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2013 года. За это время он провел 14 поединков, одержав победу в 10-ти из них. У него есть 4 поражения, в одном из боев он даже побывал в нокауте.