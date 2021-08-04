Евлоев родился в Ингушетии, начинал спортивную карьеру в Калининграде, он — воспитанник калининградского регионального училища олимпийского резерва. Первым тренером олимпийца был Владимир Хромов. В настоящее время борец тренируется в Москве, начиная с 2013 года неизменно является членом сборной команды России.

Цель каждого профессионального спортсмена — стать чемпионом Олимпийских игр. Муса шел к своей вершине долго и планомерно, но его результаты на всевозможных соревнованиях всегда были стабильными. Спортивная звезда Евлоева взошла еще в 2012 году, когда он впервые выиграл проходившее в хорватском Загребе юниорское первенство Европы. В 2013 году он вновь повторил свой успех, а затем закрепил его на юниорском первенстве мира в Болгарии.

Интересно, что в 2013 году победу на взрослом чемпионате Европы праздновал Артур Алексанян, но на чемпионате мира того года Алексанян уступил другому россиянину — Никите Мельникову, долгое время считавшемуся фаворитом сборной России в этом весе. Именно Мельников на протяжении нескольких лет был главным конкурентом тогда еще только набиравшегося спортивного опыта Мусы Евлоева. В 2013 году борцы сошлись в финальной схватке на Гран-при Ивана Поддубного в Тюмени. Победу праздновал Мельников, но уже через год Евлоев взял реванш за досадное поражение, а в 2016 году фортуна вновь оказалась на стороне оппонента ингушского атлета. Выступления двух спортсменов на данном турнире скорее напоминали перетягивание каната, но вывести соперника из состояния равновесия все же чаще удавалось Мельникову.

Что же касается главного чемпионата страны, то тут Евлоеву начиная с 2014 года неизменно сопутствовала удача, ну, почти неизменно. В финале чемпионата России 2016 года, который тогда проходил в Грозном, победа досталась хозяину ковра Исламу Магомедову. Так уж случилось, что те соревнования были окончательным отборочным этапом для участия в Олимпийских играх и именно Ислам Магомедов поехал в Рио-де-Жанейро защищать честь страны. Но неудача придала Евлоеву сил — он с еще большим рвением стал двигаться к намеченной цели, как ураган буквально сметая на своем пути соперников. Даже несмотря на пандемию и долгий перерыв в соревновательной практике, что всегда весьма пагубно сказывается на физической форме атлетов, ему удавалось наращивать потенциал.

Как рассказал РИА «Новости» первый тренер олимпийца Владимир Хромов, помешать победе Евлоева на Олимпиаде в Токио могла только случайность.

«Муса был настроен еще на победу в Рио, но тогда различные причины помешали ему поехать. А в эти пять лет он был единоличным лидером сборной в этой весовой категории, выиграл Кубки мира, Европы. За три года не проиграл ни одной схватки. Все предпосылки были к тому, что он выиграет. Помешать могла только случайность — любое действие, например, выход за ковер, малейшая ошибка могла решить исход встречи», — сказал Хромов.

Выступление Мусы Евлоева в Токио произвело сильное впечатление. На Олимпиаду он приехал в качестве главного претендента на золото и на ковре доказал, что находится в отличной форме. В 1/8 финала он победил венгра Алекса Секе (6:2), в четвертьфинале — Георгия Мелию (3:1), в полуфинальной схватке — поляка Тадеуша Михалика (7:1). В решающем поединке Евлоеву противостоял не менее титулованный борец, олимпийский чемпион 2016 года, пятикратный чемпион мира Артур Алексанян.

Это было поистине историческое противостояние двух титанов, которое длится уже не один год. Атлеты не раз встречались на международных турнирах. Так, победу в финале чемпионата мира в 2017 году одержал Алексанян, в 2018 году Муса вернул долг. В 2019 году они вновь должны были встретиться в финале, но из-за полученной в ходе соревнований травмы армянский спортсмен не вышел на ковер, и, как признался позже в одном из своих интервью Евлоев, к его большому сожалению, победа была присуждена ему без борьбы.

Сценарий чемпионата мира 2019 года чуть было не повторился на Олимпиаде в Токио — Алексанян получил повреждение в конце полуфинальной схватки, когда отрывал соперника от помоста, но на итоговый поединок все же вышел и, судя по тейпированной ноге, был не в самой лучше форме.

После красивой, уверенной победы Муса Евлоев поделился впечатлениями.

«Я сюда приехал только за золотой медалью, и я доволен, но ничего особенного пока не испытываю. Так же было и после первого чемпионата мира. Да, я рад, что на моей шее олимпийское золото, ведь дорога к этой медали была долгой», — рассказал олимпийский чемпион в своем первом интервью в новом статусе корреспонденту WRESTRUS. RU Тиграну Аваняну.

Каким тяжелым трудом добываются олимпийские медали, не понаслышке знает олимпийский чемпион 2008 года Назир Манкиев. Именно он первым поздравил Мусу Евлоева с золотой наградой. «Я знаю, как долго ты шел к этому, как стремился, как тренировался. Ты все делал для того, чтобы стать олимпийским чемпионом», — заявил в своем видеообращении Манкиев.

Он убежден, что Муса Евлоев, его личный тренер Давид Кадилов, родители и брат буквально жили мечтой о золотой олимпийской медали. Назир Манкиев пожелал своему земляку не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать своих болельщиков новыми успехами.

Но как признался чемпион, он вовсе не собирается останавливаться.

«Отдохну дней десять, может быть, две недели — и приеду на сбор, готовиться к новым вызовам, ведь новый олимпийский цикл уже стартовал, до Олимпиады всего три года. Я получаю удовольствие от процесса, я получаю удовольствие от борьбы. Ложусь спать с мыслями о борьбе, просыпаюсь и думаю о ковре, и выходить на ковер — это самое легкое из всего, что есть в жизни. Поэтому жду новые старты. Да, подготовка тяжелая, от тренировок я иногда устаю, но соревнования — это праздник. Особенно если подошел в хорошей форме и выиграл — не зря держал режим, диету и питание, отказывался от прогулок с друзьями», — поделился планами олимпиец.

Коллектив газеты «Ингушетия» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес чемпиона и желает Мусе Евлоеву еще не раз взойти на высшую ступень олимпийского пьедестала почета.