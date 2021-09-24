Как стало известно нашей газете, успешно пройдя три круга, спортсмены встретились в схватке за выход в полуфинал. Победителем в этом поединке стал Богатырев, выступающий за Уральский федеральный округ. В полуфинальной встрече с Хетагом Басаевым ингушский дзюдоист пропустил бросок, оцененный «иппоном», и выбыл из гонки за «золото». Не повезло ему и в схватке за третье место — на пятой минуте поединка соперник заработал второе «ваза-ари» и решил исход встречи в свою пользу. Таким образом, Ахмед Богатырев принес команде зачетное пятое место.

В свою очередь Часыгов, уступив земляку в «голден скоре» четвертьфинальной схватки, отправился утешаться. В серии утешительных встреч явно настроенный на призовое место спортсмен чуть более чем за минуту расправился с коллегой по сборной округа Увайсом Абаевым, затем довольно долго возился с Иваном Черных из Уральского федерального округа, но все же вырвал у него победу. Решающая схватка за третье место у Часыгова пошла не по нужному сценарию. Видимо, сказалась усталость, но все попытки провести прием провалились, тогда как его соперник Иман Султанов набирал очки и вместе со вторым «ваза-ари» заработал и бронзовую медаль чемпионата, а Исмаил Часыгов, как и Ахмед Богатырев, остался лишь пятым.

Сегодня в борьбу за медали главного турнира страны вступают представители весовых категорий 73 кг и 81 кг у мужчин, а также 57 кг и 63 кг — у женщин. В категории до 81 кг наш округ будут представлять Рахим Угурчиев и Заурбек Акталиев, Акроман Парчиев (73 кг), Абу Мургустов (73 кг), Атам Барахоев (73 кг), Сулейман Вышегуров (81 кг) и Урусхан-Бек Балаев (81 кг) выступят в составе сборных других регионов.