Наверное, трудно будет назвать этнос или страну, где представители сильной половины в минуты досуга не любили выяснять кто же самый-самый устраивая поединки рук. Ведь и солдатам Рима, и древним викингам и даже средневековым рыцарям в качестве спортивного снаряда достаточно было иметь для этого обыкновенный стол. Смело можно причислить к культурам, где ценили силу рук и периодически устраивали соревнования, чтобы выявить обладателя самых сильных, и ингушей. Понятное дело, «кулг г1ортадар» воспринималось иначе, чем современная спортивная дисциплина и носила характер популярной маскулинной забавы, но это не умаляет значения факта: армспорт — традиционный для ингушей вид спорта. Не случайно в числе основных он фигурировал и в программе первых «Ингушских игр», ставших предшественниками Кавказских игр, уже затем вылившихся в Фестиваль культуры и спорта народов Юга России.

Кавказские игры, как неофициально до сих пор называют указанный фестиваль — одна из немногих постоянных площадок, где северокавказские армрестлеры-любители могут выявить в своей среде самого сильного. Готовится принять участие в нем и герой нашей публикации, молодой атлет из Сунжи Халиф Патиев.

В каком-то смысле Халиф продолжатель возможно первой для Ингушетии династии рукоборцев. Помериться силой рук любил и покойный отец Халифа — Мурад Патиев. Он довольно рано покинул этот мир. Это произошло в 2008 году и ему как раз исполнилось 50. Самому Халифу на тот момент было всего 8 лет. В галерее телефона он показал мне фото одной из грамот, полученных Мурадом за победу на республиканском первенстве по армспорту. Бумага подписана первым министром по делам спорта Ингушетии Хамзатом Кодзоевым. Значит дело было на заре создания республики.

Увлечение отца лучше запомнилось старшему брату Халифа Султану. Он то и увлек в последующем нашего героя этим видом единоборства. Как-то оба они, что называется «засветились» в соцсетях, благодаря ставшим вирусными видеороликам, на которых каждый из них отрывает от земли в одиночку свои личные автомобили. На тот момент у Халифа была «семерка», а у брата «Нива». Султан и сейчас с большим энтузиазмом откликается на предложение потягаться на блоке (как по-другому еще называют специальный стол для армрестлинга). Но это больше потехи ради.

Халиф же напротив, ставит перед собой более амбициозные цели. К тому же сам характер тренировок для этого вида спорта во многом перекликается с другим увлечением Халифа — бодибилдингом. В котором у молодого сунженца определённо есть достижения. Однако, в силу наших традиций, выступающим спортсменом-культуристом Халиф понятное дело становиться никогда не собирался. Но, одновременно с этим, чтобы зря пропадала хорошая физическая форма, набираемая в результате «качки», тоже не хочется, отмечает Халиф.

-В армспорте мне нравится его доступность. Чтобы начать делать первые шаги человеку не нужна специальная экипировка, спортивные снаряды, даже сам спортзал по большому счету не нужен. Желающих устроить спарринги тоже всегда предостаточно, если у тебя вообще спортивное окружение. Это демократичный вид спорта. Плюс к этому здесь простые и понятные правила. Все это вместе и привлекает в армрестлинге, — делится Халиф.

Стимула молодому атлету прибавляют и уже имеющие за плечами спортивные достижения. В свои 22 года он уже чемпион республики среди любителей в абсолютной весовой категории. Как уже было отмечено, сейчас Халиф готовится представить Сунженский район на региональном этапе Кавказских игр. Становиться здесь первым Халифу уже доводилось, хотя в итоге представлять республику делегировали другого рукоборца. Сам Фестиваль спорта и культуры народов Юга России, как звучит официальное название турнира, пройдет в этом году на Ставрополье во второй половине сентября.

До войны в Пригородном районе семья Халифа жила в Г1алг1ай-Юрт, ныне именуемом Куртатом. После событий осени 1992 года, пожив немного в Ингушетии, в поисках лучшей доли чуть позже они переехали в Казахстан. Оттуда вернулись домой после смерти отца. Халиф окончил седьмую школу Сунжи. Затем отучился на юриста в одном из местных колледжей.

Если говорить о развитии армрестлинга в России в разрезе отдельных регионов, то безусловным лидером является Северная Осетия. Она опережает другие субъекты страны с огромным отрывом. Одних мастеров спорта здесь живет 82. Примечательно, что и действующий чемпион мира тоже родом с Кавказа. Речь о «Грузинском Халке» Леване Сангинашвили. Он возглавляет мировой рейтинг самых мощных армрестлеров планеты.

Важным фактором развития той или иной спортивной дисциплины является проведение в регионе или стране постоянных состязаний по ней, таких как ежегодные чемпионаты, первенства. Подобные турниры сейчас в республике на официальном уровне не проводятся. Не случайно и днем рождения армрестлинга как вида спорта считается 1962 год, когда одному из энтузиастов армспорта из Калифорнии впервые пришло в голову провести по нему чемпионат мира. Возможность побеждать на них — важный мотивирующий фактор для атлета. Человек не может жить без целей, тем более спортсмен. Данный пробел восполняют частные физкультурно-спортивные объединения. Как например, это делает спортклуб «Чингиз». Одно такое соревнование в рамках праздника, посвященного Г1урбаж прошло в июле.

Постоянно действующая секция армспорта в Ингушетии только одна. Она функционирует при фитнесс-центре «Олимпик» в Магасе.

Пока Халиф видит себя лишь в любительском армрестлинге. При этом главной целью видя выступление на профессиональной арене. Это предполагает и более системный подход к тренировкам, работу под руководством профессионального тренера и т. д. Может тогда на горизонте замаячит и спонсор, без которых тоже сложно вести полноценную подготовку к вступлениям. Все это видится вполне реализуемыми задачами, с учетом того, что у нашего героя есть необходимая физическая фактура, целеустремленность и желание прославлять ингушский спорт и родную республику. Тем более, фактор возраста играет лишь в пользу Халифа. Ему всего 22 года. Обычно рукоборцы довольно долго остаются в обойме, продолжая покорять спортивные высоты, несмотря на возраст в 40 и больше лет.