То, чем занимались спортсмены, — это один из видов стрельбы из лука, который еще называют «мирной охотой». Стрелки стараются попасть по мишеням, имитирующим настоящих животных в естественную величину. Состязания проходят в условиях привычного для зверей ландшафта.

Как сообщил представитель Федерации стрельбы из лука, арбалета РИ Алихан Гаирбеков, сутки напролет около 60 спортсменов Ингушетии, Дагестана и Ставрополья соревновались в различных классах стрельбы из лука. Турнир проходил в лесистой местности, где были созданы специальные трассы с разнообразными мишенями, имитирующими животных. Критерием отбора служили точность и меткость. Среди стрелков царила дружеская атмосфера.

По итогам турнира определились следующие лидеры: в классе «олимпик» — Урусхан Султыгов (1-е место), Заур Озиев (2-е место), Ахмад Кадиев (3-е место); в классе 3Д-БЛ (блочный лук) — Ислам Чапанов (1-е место), Алихан Гаирбеков (2-е место), Ислам Боров (3-е место); в классе 3Д-КЛ (баре-боу) — Владимир Барко (1-е место), Мусса Хамхоев (2-е место), Рауп Абдуразаков (3-е место); в классе 3Д-СЛ (инстинктив) — Шамиль Казимагомедов (1-е место), Тагир Шайхмагомедов (2-е место), Адам Султыгов (3-е место); в классе «Исторический лук» — Адам Матиев (1-е место), Магомед Евлоев (2-е место), Сулеман Матиев (3-е место); в классе 3Д-ДЛ (лонг) — Мовлдин Баркинхоев (1-е место), Рубен Арзуманов (2-е место), Ахмед Нестуров (3-е место); в классе «Юниоры» — Ибрагим Султыгов (1-е место), Абдул-Халим Евлоев (2-е место), Магомед Султыгов (3-е место); класс «Новички» — Магомед Султыгов (1-е место), Иса Килоев (2-е место), Мустафа Харсиев (3-е место); класс «Дети» — Адам Евлоев (1-е место), Умар Евлоев (2-е место), Заурбек Евлоев (3-е место).

Нешуточные баталии разыгрались на соревнованиях за переходящий кубок клуба «Адвай». Зрители были в восторге. Наилучший результат в борьбе за кубок продемонстрировал Мурад Абдурашидов. Вручая победителю кубок, представитель клуба Джабраил Пугоев отметил, что клубный кубок «Адвай» служит символом достижений и признания для лучников, мотивируя их быть самыми меткими и стойкими.

«Наш турнир стал очередным этапом в развитии стрельбы из лука в Ингушетии и на Кавказе в целом. Мы желаем всем спортсменам новых достижений в будущих соревнованиях. Пусть ваша страсть к стрельбе из лука продолжает вдохновлять вас на новые победы», — отметил вице-президент ФСЛА РИ по 3D Адам Цечоев.

Отмечается, что Федерация стрельбы из лука, арбалета Ингушетии особо поблагодарила за помощь в организации проведения турнира директора дома отдыха «Мужичи» Магомеда Евлоева.

С чего все начиналось? Следуя современным тенденциям охраны животных, стрелковые клубы, в конечном счете, начали использовать трехмерные мишени в организации курсов для охотников, что привело к созданию соревновательных площадок.