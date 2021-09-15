Именно они и привлекают в Джейрахский район республики экстремалов из разных уголков России, и не только. Москва, Санкт-Петербург, Киров, Екатеринбург, Рязань — география участников фестиваля бейсджампинга «Легенды гор», который в этом году проводится в регионе уже в десятый раз, с каждым годом становится все шире. В юбилейном фестивале памяти четырехкратного чемпиона страны по парашютному спорту Глеба Вореводина впервые принимают участие спортсмены из Ростова-на-Дону. По словам одного из организаторов мероприятия, Халида Танкиева, бейсджамперов из ЮФО и СКФО в Ингушетии еще не было.

Зато белорусский экстремал Станислав Комар, кстати, единственный на фестивале спортсмен-международник, в Джейрахском районе чувствует себя практически как дома. Приехав в республику в апреле нынешнего года, за несколько месяцев он уже успел привыкнуть к местным вершинам. В Беларуси нет высоких гор, вот и приходится экстремалу искать подходящие для прыжков площадки в других странах. Признается, что в горной Ингушетии ему нравится. Вот только инфраструктура здесь пока не развита, но в этом даже есть своя прелесть. Хотя при наличии канатной дороги, скажем, на Столовую гору, подъем на нее занимал бы гораздо меньше времени, а значит, и прыжков за день можно было бы совершить больше. Ну, это если погода позволит. Использование малой авиации тоже могло бы существенно облегчить жизнь бейсджамперов, но сейчас это только мечты.

Пока участников фестиваля поднимают на максимально возможную высоту на внедорожниках. Дальше приходится идти пешком, неся за спиной рюкзак с экипировкой, вес которой составляет около 10-12 килограммов. Но экстремалов это не смущает. Они готовы идти в гору несколько часов ради двухминутного прыжка. Зато сколько адреналина!

«Страха никакого нет, скорее волнение, — рассказывает о своих эмоциях перед прыжком Станислав Комар. — Но с эмоциями приходится справляться».

Бейсджампер должен быть абсолютно готов к прыжку психологически, считает белорусский экстремал. В противном случае он может растеряться и допустить ошибку, а она в этом виде спорта фатальна.

Может быть, поэтому среди бейсджамперов не бывает дилетантов. И хотя в России нет организаций, занимающихся обучением бейсджампингу, а навыки обычно передаются от опытного спортсмена новичку, существует негласное правило: у будущего бейсджампера за спиной должно быть как минимум 150-200 прыжков с самолета на парашютах типа «крыло». А еще четкое понимание того, для чего ему все это нужно и, конечно же, осознание риска. Но и это не является гарантией успеха. По официальным данным, за 20 лет бейсджамперами в мире совершено около 400 прыжков с летальным исходом.

Хотя, поднимаясь в очередной раз на вершину, экстремал вряд ли вспоминает эту печальную статистику. Несколько часов вверх до места старта, затем надеть тканевый костюм, имитирующий крылья, специальный парашют, настроиться и прыгнуть. Полторы сотни метров почти вертикального падения, пока надувающийся через воздухозаборники костюм не наберет необходимую жесткость, и дальше устремиться вперед, огибая скалы и мастерски лавируя между старинными башнями. Это обычные туристы приезжают в горную Ингушетию, чтобы полюбоваться башенными комплексами и замками. У экстремалов здесь совсем другой интерес — пролететь на большой скорости как можно ближе к ним. За пару минут такого полета едва ли удастся хорошо рассмотреть достопримечательности, но смысл совсем в другом.

Наивысшим мастерством у бейсджамперов считается массовый прыжок. В один из дней участники фестиваля прыгнули со Столовой горы вчетвером.

«Это сложнее — требует больше подготовки до прыжка, больше техничности во время его исполнения, — рассказал бейсджампер Павел Вавилов. — Но и удовольствие от такого коллективного прыжка ни с чем не сравнимо. Обывателю этого не понять».

За десять лет проведения фестиваля жители республики уже привыкли к «летунам в странных костюмах» и с удовольствием приезжают понаблюдать за их выступлениями. Желающих испытать себя таким образом среди местного населения, правда, пока не нашлось. Поэтому местные скалы покоряют исключительно приезжие.

История бейсджампинга в Ингушетии началась в 2012 году с легкой руки всемирно известного экстремала Глеба Вореводина, трагически погибшего на Алтае в феврале 2017 года. В период строительства курорта «Армхи» инвестор Ахмед Полонкоев пригласил группу «Русский экстрим» для изучения ингушских гор. В числе исследователей был и Глеб Вореводин. Гостей интересовали ингушские горы на предмет развития горнолыжного спорта, но опытный экстремал Вореводин увидел в них нечто большее. Он попросил Полонкоева организовать вертолет для поиска вершин скал, чтобы совершить пробные прыжки. Уже после первых успешных стартов об ингушских горах узнали почти все бейсджамперы России. 2012 год стал первым годом их приезда в нашу республику. С тех пор фестиваль проводится ежегодно. Два раза у мероприятия даже был международный статус.

Бейсджампинг пока не признан как вид спорта и соревнований по нему нет, но экстремалы не теряют надежду, что рано или поздно все изменится. Они проводят фестивали, устраивая показательные выступления, открывают федерации в регионах России. С этого года филиал Национальной федерации бейсджампинга есть и в Ингушетии. Торжественная церемония его открытия состоялась 10 сентября. Участие в праздничном мероприятии приняли гости самого высокого ранга, включая председателя регионального правительства Владимира Сластенина.

Стоит отметить, что правительство Ингушетии, региональное министерство по физической культуре и спорту, комитет по туризму и администрация Джейрахского района на протяжении всего фестиваля оказывали всестороннюю поддержку его организаторам и участникам.

На сегодняшний день немало людей по всей стране увлекаются бейсджампингом и интерес к подобному экстриму будет только расти. Может так случиться, что когда-нибудь именно наша республика станет центром притяжения для любителей экстремальных прыжков. Все предпосылки для этого есть.