Среди освобожденных из украинского плена бойцов один военнослужащий из Ингушетии 

Ранее к нему обратились родственники участника СВО с просьбой о содействии в возвращении члена семьи. В свою очередь, Ибрагим Цечоев направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

«Обмен пленными стал возможен благодаря тесному взаимодействию Татьяны Москальковой и Минобороны России. В ходе переговоров и многосторонних усилий удалось добиться освобождения российских граждан и их безопасного возвращения домой», — сказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

В Минобороны России, между тем, отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.