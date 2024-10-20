Среди освобожденных из украинского плена бойцов один военнослужащий из Ингушетии 

Хусейн Плиев

Среди освобожденных из украинского плена 18 октября 95 бойцов один военнослужащий из республики, сообщил газете «Ингушетия» уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев.

Ранее к нему обратились родственники участника СВО с просьбой о содействии в возвращении члена семьи. В свою очередь, Ибрагим Цечоев направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

«Обмен пленными стал возможен благодаря тесному взаимодействию Татьяны Москальковой и Минобороны России. В ходе переговоров и многосторонних усилий удалось добиться освобождения российских граждан и их безопасного возвращения домой», — сказал собеседник издания.

По его словам, в настоящее время все освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

В Минобороны России, между тем, отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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