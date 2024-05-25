Строительство современного отеля начнется в горной Ингушетии в текущем году

С каждым годом Ингушетия становится все более привлекательной для туристов, и власти региона продолжают работу по развитию новых туристических проектов. Один из них — «Цей-Лоам», запущенный в 2020 году.
Как отметил в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, инициировавший этот проект, уже есть впечатляющие результаты. Скоро здесь начнется возведение пятизвездочной гостиницы на 40 номеров, которая сможет предложить гостям 100 койко-мест, СПА-центр и ресторан.
«Мы уже привлекли инвестора, который выиграл аукцион на право аренды земли в Джейрахском районе, и в ближайшее время начнется активное строительство», — написал руководитель субъекта.
По его словам, помимо гостиницы, на одном из живописных маршрутов будет оборудован паркинг для автобусов и микроавтобусов. Для автотуристов и велосипедистов создадут комфортные зоны отдыха и зоны для барбекю.
Особое внимание уделяется и духовным потребностям путешественников — инвестором будет построена придорожная молельная комната, выполненная в уникальном архитектурном стиле, который гармонично сочетает в себе элементы башенных комплексов и святилищ.
«Уверен, «Цей-Лоам» станет настоящей жемчужиной Ингушетии и привлечет еще больше гостей, желающих ознакомиться с культурой и природой нашего края», — добавил Махмуд-Али Калиматов.