Строительство современного отеля начнется в горной Ингушетии в текущем году

Как отметил в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, инициировавший этот проект, уже есть впечатляющие результаты. Скоро здесь начнется возведение пятизвездочной гостиницы на 40 номеров, которая сможет предложить гостям 100 койко-мест, СПА-центр и ресторан.

«Мы уже привлекли инвестора, который выиграл аукцион на право аренды земли в Джейрахском районе, и в ближайшее время начнется активное строительство», — написал руководитель субъекта.

По его словам, помимо гостиницы, на одном из живописных маршрутов будет оборудован паркинг для автобусов и микроавтобусов. Для автотуристов и велосипедистов создадут комфортные зоны отдыха и зоны для барбекю.

Особое внимание уделяется и духовным потребностям путешественников — инвестором будет построена придорожная молельная комната, выполненная в уникальном архитектурном стиле, который гармонично сочетает в себе элементы башенных комплексов и святилищ.

«Уверен, «Цей-Лоам» станет настоящей жемчужиной Ингушетии и привлечет еще больше гостей, желающих ознакомиться с культурой и природой нашего края», — добавил Махмуд-Али Калиматов.