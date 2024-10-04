Студент из Ингушетии завоевал золото на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

«Абду-Рахим успешно балансирует между учёбой в Пожарно-спасательном колледже Ингушетии и интенсивными тренировками в спортивном клубе «SABR-JJ». Его целеустремлённость и трудолюбие стали залогом успеха, и, по его словам, победа на соревнованиях стала результатом усиленных тренировок под чутким руководством опытного тренера Имрана Магомадова», — сказал собеседник.

«Каждая тренировка приближала меня к этой цели. Я хотел показать, что с трудом и упорством можно добиться всего», — делится впечатлениями сам Абду-Рахим.

Триумфальное выступление и высокий уровень мастерства Цечоева были отмечены жюри и организаторами чемпионата.