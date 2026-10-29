Студентам Ингушетии рассказали о всероссийском проекте «На высоте»

Представители регионального исполкома Народного фронта провели встречу со студентами Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе организации.
В ходе мероприятия молодым людям рассказали о всероссийском проекте «На высоте», направленном на освоение навыков управления беспилотными летательными аппаратами.
«Участники встречи узнали, как присоединиться к проекту, пройти обучение на компьютерном симуляторе, перейти к управлению настоящим дроном и принять участие в профильных соревнованиях», — отметил собеседник.
Освоенные навыки могут быть востребованы в различных сферах, в том числе в гражданской авиации, сельском хозяйстве и спасательных операциях. Проект даёт молодежи возможность познакомиться с технологиями беспилотной авиации и попробовать себя в новом направлении.