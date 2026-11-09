Студенты из Индии посетили 100-метровую башню Согласия в Магасе

Руководитель Интернационального клуба вуза Харон Оздоев провел экскурсию на площади Алания для индийских студентов. Кульминацией мероприятия стало восхождение на смотровую площадку 100-метровой башни Согласия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Госуниверситета.

Отмечается, что масштаб и красота символического сооружения искренне поразили юношей и девушек из Индии. В ходе экскурсии они познакомились с традициями ингушского народа и сделали памятные снимки на фоне заката.

Организаторы подчеркнули, что на подобной высоте языковые и национальные различия теряют актуальность. В этом пространстве без границ возникает ощущение искреннего единства.