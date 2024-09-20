Тела погибших при нападения на Wildberries доставят в Ингушетию чартерным рейсом

Ислам Эльмурзиев и Адам Алмазов работали в охране бизнес-центра. Также известно, что трое жителей Ингушетии — спортсмены Абубакар Местоев, Рашид Кодзоев и Бекхан Оздоев — получили ранения и сейчас находятся на лечении в московских медицинских учреждениях.

Накануне в Wildberries прошел день траура в память о погибших сотрудниках. Генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила свои соболезнования семьям жертв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В тот же день были задержаны и допрошены 27 человек в связи с инцидентом в бизнес-офисе. Басманный суд Москвы арестовал шестерых из них: Сайфулаева, Коноплева, Нурматова, Канаева, Ефремова и Мажитова.

Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса.