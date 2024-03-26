Три путевки на первенство России завоевали ингушские боксеры на соревнованиях в Грозном

Как сообщил газете «Ингушетия» старший тренер юниорской сборной республики Абдулкадыр Хамхоев, три спортсмена вышли в финал соревнований.

«Наш боксер Акромат Гулиев стал бронзовым призером в весовой категории 63,5 кг. Мухаммад Хамхоев (48 кг), Илез Колоев (67 кг) и Алаудин Хашиев (92+кг) вышли в финал соревнований. В связи с трагическими событиями в подмосковном Красногорске 22 марта, финалы были отменены. Таким образом, все наши финалисты автоматически получили допуск на первенство России», — рассказали в Федерации бокса региона.