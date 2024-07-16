Ингушские боксеры показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях в КЧР

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в первенстве ЦС ФСО профсоюзов «Россия» на ринг вышло более 500 боксеров из различных уголков страны (20 команд).

Отмечается, что на первую ступень пьедестала турнира в весовой категории до 75 кг поднялся Плиев Мовсар (тренеры — Местоев Макшарип, Джандаров Абдул-Малик, Джандаров Амхед).

Вторым в категории до 67 кг стал Обиев Хусейн (тренеры — Измайлов Магомед, Садакиев Мустафа).

Замкнули тройку призеров с «бронзой» Чапанов Сулейм — 54 кг (воспитанник Чапанова Руслана) и Султыгов Умар — +92 кг (тренер — Мургустов Иса).