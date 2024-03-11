Туристы из Таганрога впечатлились экскурсией в Ингушетии

«Туристы прибыли в республику, чтобы узнать больше о богатой истории и культуре нашего региона. Экскурсия началась с приветствия опытного гида Жанны Дзейтовой, которая рассказала гостям о важнейших исторических событиях и показала яркие артефакты музейных коллекций», — рассказал собеседник.

По его словам, визит жителей Таганрога стал еще одним свидетельством привлекательности и значимости краеведческого музея для посетителей из разных регионов страны.