Срок действия основной программы детского туристического кешбэка — с 25 мая по 31 августа текущего года: в этот период можно купить путевку в детский лагерь для своего ребенка и получить от государства возврат в размере 50% ее стоимости (но не более 20 тыс. рублей). При этом для родителей, которые купили своим детям путевки в лагеря до старта программы (до 25 мая), действуют те же условия. По поручению Президента для таких случаев был разработан отдельный механизм кешбэка.

С 15 июня по 20 октября родители, которые до 25 мая приобрели путевки на летние смены в детские стационарные лагеря, смогут подать заявление на сайте «Госуслуги» и получить на карту «МИР» 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Отдохнуть в лагере ребенок должен в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подать заявление можно только после возвращения ребенка из лагеря.

В заявлении необходимо будет указать:

— сведения о ребенке, свидетельство о рождении или паспорт;

— информацию о детском лагере, в который приобретена путевка, а также об организации, с которой заключен договор на оказание услуг;

— даты оказания услуг;

— сведения из Договора о приобретении услуг и кассовый чек;

— номер карты платежной системы «Мир», на которую необходимо зачислить выплату.

К заявлению также необходимо приложить копию Договора на покупку туристических услуг.

Заявления будут рассматривать уполномоченные органы по месту нахождения детского лагеря. Срок рассмотрения — не более 15 рабочих дней. Родители смогут отслеживать статус рассмотрения заявления на портале «Госуслуги». После рассмотрения заявки кешбэк будет автоматически зачислен в течение 5 дней на принадлежащую заявителю и указанную в заявлении карту «Мир».

Выплаты можно будет получить за каждую оплаченную и оказанную туристскую услугу по отдыху ребенка в детском лагере. Это означает, что родители, которые приобрели путевки нескольким детям, либо несколько путевок на одного ребенка, смогут получить возврат за каждую услугу отдельно.

В программе участвуют стационарные государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют. Полный список участников и предложений опубликован на сайте мирпутешествий. рф в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора. Задать другой вопрос можно в чате на сайте мирпутешествий. рф и по телефону горячей линии: 8 800 200-34-11

Напомним, что программа детского туристического кешбэка направлена на достижение одного из ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — рост доступности путешествий для семей с детьми.