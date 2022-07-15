«Заявки будут принимать с 15 июля до середины августа. Гранты предоставляются для поддержки общественных инициатив по созданию национальных туристских маршрутов, электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в ведомстве, средства также предусмотрены на обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, изготовление и установку элементов системы навигации.

Власти региона намерены помогать предпринимателям в создании безбарьерной среды для стимулирования развития инклюзивного туризма, оборудования пандусов, подъемников.

Как заявлял Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в 2022 году предусмотрена грантовая поддержка бизнеса на реализацию проектов в сфере туризма на 80,6 млн руб.

По итогам прошлого года турпоток в республику составил 103 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. По темпам роста субъект занял первое место в РФ. В текущем году власти рассчитывают побить этот рекорд — ожидается увеличение турпотока на 20%.

По мнению Калиматова, росту турпотока способствуют, в том числе, различные мероприятия.

«Регулярно проводится северокавказский экологический форум, приезжают активисты из близлежащих стран. В курортном комплексе «Армхи» расположены два бассейна олимпийского формата, приезжают к нам даже из Якутии — порядка 200 альпинистов, соревнуются, сдают нормативы», — добавил Калиматов.

При этом Глава региона указал на необходимость создать удобства и комфортную среду для гостей, развивать инфраструктуру. Частные инвесторы в горном районе реализуют свои проекты, обустраивают парковки, места отдыха и приема пищи. Руководство республики предоставляет субсидии тем, кто реально работает.

В ближайшей перспективе ингушское правительство планирует создать два национальных туристических маршрута, благоустроить 11 маршрутов регионального значения. Все они будут отражены в туристической карте.

Как сообщал ранее замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Анзор Емтыль, по линии ведомства в рамках нацпроекта предусмотрены меры грантовой поддержки общественных предпринимательских инициатив, направленных на развитие туринфраструктуры. В приоритете будут заявки с большей долей внебюджетых инвестиций, не менее 30%.

В связи с санкционными ограничениями началась переориентация туристских потоков на внутренние направления страны. В 2022 году будут действовать центральные и общие меры поддержки субъектов предпринимательства в туризме.