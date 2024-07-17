Журналист газеты «Ингушетия» стал призером конкурса «Лучшая публикация в печатных СМИ»

Конкурс проводился с 24 мая по 24 июня текущего года министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики. Работы участников оценивались по четырём номинациям:

лучший телесюжет (или телепередача) по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе;

лучший радио-сюжет (или радиопередача) по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике;

лучшая публикация в печатных СМИ по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе;

лучшая публикация в интернет-СМИ (в том числе в блоге) по освещению темы межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике.

Цель конкурса заключалась в том, чтобы заинтересовать СМИ и повысить их внимание к освещению, продвижению и распространению идей межнационального и межконфессионального согласия и мира.