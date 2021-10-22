«Прошло немного времени с предыдущего мероприятия — III Международного марафона «Джейрах 2021», но мы уже успели соскучиться по тем праздничным солнечным дням», — написал глава туристического ведомства Ингушетии Беслан Мизиев.

Как вспоминают участники третьего марафона, хоть, по сути, марафон — это спортивное состязание легкоатлетов, но в действительности это было яркое, впечатляющее событие в дружественной, теплой атмосфере. Борьба за лидерство и дух соперничества переплелись с взаимоподдержкой, единением и братством, как и солнечная теплая погода со снежными вершинами суровых скал.

Финиш каждого участника был очередной победой для всех, кто принимал участие в этом замечательном событии.

Ингушетия ждёт всех желающих принять участие в марафоне, всех спортсменов и любителей легкой атлетики, ценителей живописных пейзажей и горных красот, свежего воздуха и яркого солнца, добрых традиций и нашего гостеприимства. Регистрация на IV Международный марафон «Джейрах 2022» доступна на сайте.

Напомним, последний горный асфальтовый марафон «Джейрах» с участием более 200 спортсменов завершился не так давно. Маршруты участников мероприятия пролегали среди завораживающих пейзажей горной части Ингушетии: отвесной стены Скалистого хребта и множества древних башенных комплексов.

Бегуны всех возрастов получили возможность насладиться видами живописных мест и проверить свои силы. Трасса проходила по тропам различных покрытий и проходимости. Так, участники стартовали со следующих дистанций: Шоан (10 км), полумарафон Гули (21 км), Ассинское ущелье (42 км), Ляжгинский водопад (1 миля), детский забег (500 м).

История подобного рода спортивных забегов уходит в стародавние времена, когда нужно было сообщить добрую весть о том, что греки разбили персов, и самый отважный и сильный из них решил бежать, дистанция, которую он преодолел, была 40 км.

Победителями самого большого по протяженности Ассинского марафона в общем зачете среди мужчин стали Владимир Ермаков, Прокопий Григорьев и Андрей Горб. В полумарафоне Гули в тройке лучших оказались Максим Сальников, Тарлан Амиралиев и Олег Смоляков. Лидеры дистанции Шоан — Александр Рудых, Шамиль Аюпов и Вячеслав Тягунов.

Среди женщин-победительниц Ассинского марафона — Елена Хоженко, Елена Каболова, Мария Чижик. Полумарафон Гули — Елена Нечаева, Наталья Булатова и Мария Иванюшенкова. Соответственно, Шоан — Моника Брозина, Анна Чизманиди и Ангелина Шереметьева.

По всей трассе были организованы точки питания участников, обеспечено дежурство кареты скорой помощи и спасательных служб.

Завершился марафон концертом с участием звезд ингушской эстрады на площадке всесезонного курорта «Армхи», а также выставкой изделий народных промыслов, где все желающие приобрели сувениры на память.

Как уже сообщала газета «Ингушетия», третий международный марафон «Джейрах», организованный Комитетом по туризму Ингушетии и проектом Caucasus United Territory, собрал более 200 спортсменов из 62 городов России.