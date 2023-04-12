Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» — учреждение департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для молодых людей с ментальными особенностями, которое помогает получить необходимые навыки социализации. Практика центра по адаптации особенных молодых людей была дважды признана Министерством труда и социальной защиты РФ лучшей в стране.

Гости из Москвы прилетели в Джейрахский район специально для того, чтобы подняться на высоту 3003 метра. Подъём, который вызывает трудности даже у профессиональных спортсменов, стал настоящим испытанием для ребят с ментальными особенностями здоровья. Путь осложнялся такими трудностями, как ледяной ветер, плохая погода, густой туман, мокрый снег и грязь.

Гид по горной Ингушетии Хайрудин Гадаборшев, сопровождавший студентов центра, отметил силу духа и выносливость столичных гостей. Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулись ребята, до пика они дошли даже быстрее, чем многие туристические группы.

«Вначале я думал, что погода напугает ребят. Но был шокирован, в самом лучшем смысле этого слова, что они бодрячком поднялись на гору, куда даже некоторые спортсмены идут с трудом. Мы поднимались по пояс в снегу, промокли, нам было холодно, но я не видел усталости в их глазах. Думаю, если сказать им сейчас, что мы завтра снова пойдём на эту гору, они с энтузиазмом пойдут наверх, я в этом даже не сомневаюсь», — поделился Гадаборшев.

На пике ребята установили флаг центра и оставили напоминание о себе — название «Гурьевский», выложенное камнями. Подъём и спуск заняли чуть меньше двенадцати часов. Для самих молодых людей такое восхождение стало не просто захватывающим приключением, а одним из способов реабилитации.

«Подъём на вершину помогает нашим студентам укрепить уверенность в своих силах и возможностях. Когда человек с ментальными особенностями здоровья достигает такого сложного и важного результата, это может стать мощным стимулом для повышения самооценки и уверенности в своих силах. Подобные вызовы укрепляют характер, они требуют упорства, а также способности работать в команде и принимать решения в экстремальных ситуациях. Эти качества могут быть полезными во многих аспектах жизни, в том числе в учёбе и работе», — рассказал специалист центра Евгений Иванов.

Во время восхождения молодые люди сами принимают решения и поступают в соответствии с ними. Это учит брать ответственность за свои действия и помогает обрести уверенность в собственных способностях. Студенты центра сопровождаемого проживания показали, что, несмотря на трудности, связанные с их здоровьем, они могут достигать невероятных результатов, если есть поддержка и вера в свои силы.

«Это было самое трудное, но самое удивительное путешествие в моей жизни. Я испытал много эмоций, когда шли по снежным склонам и взбирались на вершину. Было невероятно трудно, но мы помогали друг другу и слушались гида, так и справлялись с трудностями», — отметил студент центра Никита Золотухин.

За несколько дней гости успели осмотреть значительную часть достопримечательностей Джейрахского района Ингушетии. Молодые люди посетили Ляжгинский водопад и башенный комплекс Эрзи, побывали на Цей-Лоамском перевале. В Эгикале ребята заглянули внутрь древних ингушских построек и строящейся мечети, а в Вовнушках забрались к основанию правой башни. На протяжении всего маршрута ребят встречали приветливые жители, угощали блюдами национальной кухни и рассказывали о традициях ингушского народа.

«Наш край открыт для туристов и путешественников со всей страны. Каждый, кто встречал ребят на пути, пытался сделать так, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Надеюсь, ребята это тоже заметили. А маршруты у нас есть разные — есть лёгкие, без подъёмов, есть только спуски. Кому-то тяжело подниматься, кому-то спускаться. Если гости доверяются мне, то я предлагаю маршруты специально для них, чтобы они не чувствовали большой нагрузки. Вариантов достаточно, но многие гости боятся перемены погоды — она у нас в день может измениться раз пять-семь. Приезжайте к нам на несколько дней, чтобы успеть увидеть все красоты Джейраха и все погодные сезоны!» — подчеркнул Хайрудин Гадаборшев.

Студенты «Гурьевского» планируют вернуться в республику ещё не раз. Погода их не пугает — каждый из них совершил большую победу над собой, доказав, что при наличии воли и усилий можно преодолеть все преграды. Это путешествие останется для них ярким воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. А погода в горах всё равно переменчива.

Иван Кузнецов