В своём письме в редакцию он выражает любовь и признательность к родному краю. Хочется передать содержание письма, несколько эмоционального, собственно его словами, простыми, доступными и восторженными. Именно в таких цветах он видит красоту своей природы. Думается, читатель будет снисходителен к некоторым его сверхэмоциональным окраскам, но не дать почтенному человеку выразиться его словами, думается, будет неверно. Потому дадим читателю без редактирования насладиться отзывом старожила, безумно влюблённого в свой край, прожившего здесь много лет и некоторое время, в годы сталинской депортации, успевшего истосковаться по своей родине, и ещё раз понять и оценить с новой силой, продолжая здесь жить, что прекрасней и родней Ингушетии нет и не может быть ничего.

«Горная Ингушетия — это край моих отцов и дедов!

Хочу с большим удовольствием рассказать о горной Ингушетии. Это чудесный, небесный уголок земли. Много стран и красивых мест в этом огромном мире нашей планеты, но наша горная Ингушетия лучше и краше на всём этом белом свете. Кто побывал здесь и видел эти удивительные места, невольно скажет словами А. С. Пушкина: „Что за прелесть эти сказки!“ А я бы дополнил: „Что за прелесть эти башни и горы в горной Ингушетии!“

Здесь куда ни глянь — сказочная красота, необыкновенной красоты природа! И не только она. Живительный воздух сохраняет железное здоровье людей, много лет живущих здесь. Громадные горы со скалистыми утёсами, быстротечные реки, окружающая красота природы — всё это приковывает к себе пристальное внимание людей, видевших эту изумительную красоту. Здесь своеобразный дикий животный и птичий мир.

Помните, как люди пели песни в советское время: „Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех“. Или: „Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна“. А я повторю своими мыслями: „И мне не нужны ни Болгария, ни турецкий берег, потому что мне близка и мила моя горная Ингушетия — сердце моей родины — Г1алг1айче!“.

Я безмерно грожусь и радуюсь каждый день, и благодарю Всевышнего за то, что родился и вырос на этой благодатной земле, на земле моих отцов и дедов.

Гамурзиевский м. о. — Сагов Руслан Магомедович».

Пожелаем нашему читателю крепкого здоровья, и чтобы его восторженные слова любви к своей родине нашли отклик в сердцах многих людей и сотни тысяч туристов, которые, безусловно, будут с каждым годом заполнять наш край и восхищаться красотами природы и гениальными творениями человеческих рук.