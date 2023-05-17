С любовью к родине
Сагов Руслан: «А мне близка и мила моя горная Ингушетия!»
В нашей республике благоприятная экологическая обстановка и богатая культура, что создаёт условия для развития туристической отрасли, отметил в своём выступлении на заседании Народного собрания премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Также приятно было узнать, что увеличился, пусть и незначительно, туристический поток в республику, что в Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут протяженностью 280 км, а Роспатентом зарегистрирован слоган «Ингушетия — родина башен». Всё это, конечно же, радует и простых жителей Ингушетии, безумно влюблённых в свой край горных вершин, альпийских лугов и устремлённых в небо башен. Один из них — наш постоянный читатель Руслан Сагов, в прошлом педагог и глава сельского поселения Гамурзиево. Ему сегодня ни много ни мало — 92 года.
В своём письме в редакцию он выражает любовь и признательность к родному краю. Хочется передать содержание письма, несколько эмоционального, собственно его словами, простыми, доступными и восторженными. Именно в таких цветах он видит красоту своей природы. Думается, читатель будет снисходителен к некоторым его сверхэмоциональным окраскам, но не дать почтенному человеку выразиться его словами, думается, будет неверно. Потому дадим читателю без редактирования насладиться отзывом старожила, безумно влюблённого в свой край, прожившего здесь много лет и некоторое время, в годы сталинской депортации, успевшего истосковаться по своей родине, и ещё раз понять и оценить с новой силой, продолжая здесь жить, что прекрасней и родней Ингушетии нет и не может быть ничего.
«Горная Ингушетия — это край моих отцов и дедов!
Хочу с большим удовольствием рассказать о горной Ингушетии. Это чудесный, небесный уголок земли. Много стран и красивых мест в этом огромном мире нашей планеты, но наша горная Ингушетия лучше и краше на всём этом белом свете. Кто побывал здесь и видел эти удивительные места, невольно скажет словами А. С. Пушкина: „Что за прелесть эти сказки!“ А я бы дополнил: „Что за прелесть эти башни и горы в горной Ингушетии!“
Здесь куда ни глянь — сказочная красота, необыкновенной красоты природа! И не только она. Живительный воздух сохраняет железное здоровье людей, много лет живущих здесь. Громадные горы со скалистыми утёсами, быстротечные реки, окружающая красота природы — всё это приковывает к себе пристальное внимание людей, видевших эту изумительную красоту. Здесь своеобразный дикий животный и птичий мир.
Помните, как люди пели песни в советское время: „Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех“. Или: „Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна“. А я повторю своими мыслями: „И мне не нужны ни Болгария, ни турецкий берег, потому что мне близка и мила моя горная Ингушетия — сердце моей родины — Г1алг1айче!“.
Я безмерно грожусь и радуюсь каждый день, и благодарю Всевышнего за то, что родился и вырос на этой благодатной земле, на земле моих отцов и дедов.
Гамурзиевский м. о. — Сагов Руслан Магомедович».
Пожелаем нашему читателю крепкого здоровья, и чтобы его восторженные слова любви к своей родине нашли отклик в сердцах многих людей и сотни тысяч туристов, которые, безусловно, будут с каждым годом заполнять наш край и восхищаться красотами природы и гениальными творениями человеческих рук.