Бизнес

Цифровизация бизнеса

«ТурМедДрайвер» теперь и в Ингушетии

0

На днях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ингушетии Мурат Хаматханов в своем офисе в Магасе провел встречу с академиком Международной академии менеджмента, директором центра позитивных технологий Unity Ириной Несивкиной.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных в туристическом бизнесе, поднимались другие важные темы по развитию предпринимательской активности на территории Ингушетии.

— Мы говорили о том, как улучшить инвестиционный климат в туристической отрасли — очень перспективной сфере деятельности, которая во многом еще остается у нас на «любительском» уровне, — поделился деталями прошедшей беседы с газетой «Ингушетия» Хаматханов. — По мнению Ирины Владимировны, это можно сделать путем цифровизации и упрощения услуг в доступном ценовом сегменте, внедрив цифровую платформу «ТурМедДрайвер». Переход на новую платформу позволит сократить время на сбор и обработку данных, так как набор сервисов, объединенных на одной цифровой площадке с единым интерфейсом, даст возможность разным группам пользователей комплексно решить проблемы заказчика. Поскольку данную цифровую платформу предлагается внедрить по всей стране, наша республика никак не может оставаться в стороне от реализации этого масштабного проекта.

По словам бизнес-омбудсмена, внедрение и продвижение платформы «ТурМедДрайвер» позволит перевести сезонный туризм в Ингушетии на всесезонный уровень.

Другим итогом встречи стала выработка предложений по взаимодействию с бизнес-сообществом республики в таких направлениях, как частная медицина, общепит, гостиничный бизнес, гостевые дома и т. д.

— Мы договорились, что в дальнейшем будем проводить консультации и круглые столы в режиме онлайн или офлайн, а тем предпринимателям, которые выразят желание, намерены оказывать помощь в разработке стратегии развития, — подчеркнул Хаматханов.

Добавим, что «ТурМедДрайвер» — это единая экосистема, призванная обеспечить всесезонность туризма в регионах России. Она схожа с популярным сервисом бронирования Booking. com, но будет иметь более расширенный функционал услуг. В рамках внедрения проекта «ТурМедДрайвер» в сфере развития медицинского туризма и санаторно-курортной отрасли планируется реализовывать национальные цели, такие как сохранение населения, здоровье и благополучие нации, новые возможности для развития и реализации граждан, комфортная и безопасная среда для жизни.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Предприниматель в Ингушетии нанес ущерб энергетикам на сумму более 76 млн руб.
Житель Ингушетии ранил из пневматического пистолета двоих детей и женщину
В Ингушетии муниципальный чиновник подозревается в присвоении 1 млн рублей
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы за два года снизился почти на 5%
В Ингушетии заведующая детсадом заработала 1,5 млн руб. на «мертвых душах»
В Ингушетии 10 тыс. детей получили подарки от благотворительного фонда
Правоохранители Ингушетии нашли мошенника-строителя в СИЗО в соседнем регионе
В Ингушетии в честь Рамадана раздадут порядка 3,5 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям
В правительстве Ингушетии в дни праздника Ид аль-Фитр будет работать оперативный штаб
В Ингушетии откроют новый медицинский комплекс за 387 млн руб.
В Ингушском госуниверситете прошел финал соревнований по волейболу среди сборных команд факультетов

Главное

Яндекс.Метрика

 