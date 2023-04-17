В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, касающиеся субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных в туристическом бизнесе, поднимались другие важные темы по развитию предпринимательской активности на территории Ингушетии.

— Мы говорили о том, как улучшить инвестиционный климат в туристической отрасли — очень перспективной сфере деятельности, которая во многом еще остается у нас на «любительском» уровне, — поделился деталями прошедшей беседы с газетой «Ингушетия» Хаматханов. — По мнению Ирины Владимировны, это можно сделать путем цифровизации и упрощения услуг в доступном ценовом сегменте, внедрив цифровую платформу «ТурМедДрайвер». Переход на новую платформу позволит сократить время на сбор и обработку данных, так как набор сервисов, объединенных на одной цифровой площадке с единым интерфейсом, даст возможность разным группам пользователей комплексно решить проблемы заказчика. Поскольку данную цифровую платформу предлагается внедрить по всей стране, наша республика никак не может оставаться в стороне от реализации этого масштабного проекта.

По словам бизнес-омбудсмена, внедрение и продвижение платформы «ТурМедДрайвер» позволит перевести сезонный туризм в Ингушетии на всесезонный уровень.

Другим итогом встречи стала выработка предложений по взаимодействию с бизнес-сообществом республики в таких направлениях, как частная медицина, общепит, гостиничный бизнес, гостевые дома и т. д.

— Мы договорились, что в дальнейшем будем проводить консультации и круглые столы в режиме онлайн или офлайн, а тем предпринимателям, которые выразят желание, намерены оказывать помощь в разработке стратегии развития, — подчеркнул Хаматханов.

Добавим, что «ТурМедДрайвер» — это единая экосистема, призванная обеспечить всесезонность туризма в регионах России. Она схожа с популярным сервисом бронирования Booking. com, но будет иметь более расширенный функционал услуг. В рамках внедрения проекта «ТурМедДрайвер» в сфере развития медицинского туризма и санаторно-курортной отрасли планируется реализовывать национальные цели, такие как сохранение населения, здоровье и благополучие нации, новые возможности для развития и реализации граждан, комфортная и безопасная среда для жизни.