В мероприятии приняли участие председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Магомед Гелисханов, его заместитель Магомед Яндиев и ветеран СВО Якуб Котиков. Офицер проявил героизм в зоне боевых действий и был удостоен высоких государственных наград, среди которых медаль «За храбрость» и орден «За воинскую доблесть».

В ходе живого общения ветераны поделились с аудиторией примерами мужества и стойкости защитников Отечества, затронули тему верности долгу и ответственности перед обществом.

Отдельный блок встречи был посвящен профилактике экстремизма и терроризма. Спикеры обсудили с осужденными разрушительные последствия вовлечения в деструктивную деятельность и подчеркнули важность приверженности закону и традиционным ценностям.

По мнению организаторов, личный пример ветеранов и их живое общение с осужденными служат важным ориентиром для переосмысления жизненных приоритетов и способствуют успешной ресоциализации отбывающих наказание.