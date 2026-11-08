УГИБДД Ингушетии призывает водителей к осторожности из-за перемены погоды 

Дорожные инспекторы просят избегать хаотичных маневров и резкого торможения, четко следовать требованиям дорожных знаков. Также напоминают пешеходам: плохая погода требует повышенного внимания вблизи проезжей части. В таких условиях важно сделать себя заметными для водителей с помощью светоотражающих элементов.

При поломках, ДТП или других сложных ситуациях на дороге можно позвонить в дежурную часть управления ГИБДД по номеру 8 (8734) 55-07-15 или на единый номер 112. Инспекторы всегда готовы прийти на помощь, говорится в релизе.