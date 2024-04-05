УПЧ в Ингушетии и первый зампрокурора республики провели прием граждан

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, в рамках совместного приема по различным вопросам нарушения прав обратились 17 граждан.

Жители республики обращались с вопросами о нарушениях прав в сфере социального обеспечения, коммунальных услуг, оказания медпомощи, а также пенсионных и жилищных прав.

Отмечается, что принятые обращения взяты на личный контроль уполномоченным по правам человека и первым заместителем прокурора республики.