УПЧ в Ингушетии оказал помощь в переводе заключенного поближе к родным 

По словам заявителя, его семья относится к категории многодетных и имеет низкий достаток. Помимо всего прочего, ряд родственников имеет инвалидность — им требуется постоянное наблюдение и медицинская помощь. Из-за сложного финансового положения и удалённости региона родные лишены возможности навещать отца.

Обращение было направлено в Федеральную службу исполнения наказаний. После рассмотрения ходатайства ФСИН России постановила: дальнейшее отбывание наказания осуждённым продолжится в учреждении УФСИН России по Ставропольскому краю, которое находится ближе к месту проживания его близких.

Таким образом, наказание будет отбываться мужчиной в регионе, максимально приближенном к дому его родственников. Благодаря этому у семьи появится возможность видеться с ним без продолжительных и дорогостоящих поездок.