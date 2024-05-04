УПЧ в Ингушетии получил свыше 1300 обращений за год

«За прошлый год в аппарат поступило 1386 обращений. Их тематика охватывает широкий спектр вопросов: социальное обеспечение, жилищные права, вопросы в области защиты прав участников специальной военной операции и их родных, права многодетных семей, нарушения трудовых соглашений и многое другое» — рассказал Цечоев.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что данные задачи — одни из самых значимых в регионе.

Руководитель субъекта подчеркнул, что должность омбудсмена даёт право напрямую взаимодействовать с главой субъекта, депутатами и руководителями региональных органов исполнительной власти. Подобные обращения всегда находятся на особом контроле.

«Запросам участников специальной военной операции и их семей необходимо уделять особое внимание. Для этих целей аппаратом Уполномоченного по правам человека заключено соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Глава региона выразил благодарность Ибрагиму Цечоеву за его работу и пожелал не оставаться безучастным к просьбам людей, а также прилагать максимум усилий, чтобы оказать помощь.

Напомним, деятельность УПЧ в первую очередь связана с защитой прав человека. Его основная цель — оказать поддержку тем, кто в ней нуждается, помочь в решении сложных юридических вопросов и восстановить справедливость.