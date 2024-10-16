УПЧ в Ингушетии помог многодетной матери с пособием на детей

Мать четверых детей обратилась в аппарат Уполномоченного из-за отказа в назначении единого пособия. В августе текущего года она подала заявление в клиентскую службу отделения Социального фонда России, приложив все необходимые документы.

Однако вскоре получила уведомление об отказе в назначении социальной выплаты, ссылаясь на некорректные или неполные данные.

«Я полагаю, что отказ может быть ошибочным, так как все данные были мною проверены и поданы корректно», — отметила многодетная мать.

Уполномоченный по правам человека направил запрос в СФР для детального рассмотрения жалобы.

В итоге, после проведения контрольных мероприятий, ранее вынесенное решение об отказе было пересмотрено. Заявительнице назначено ежемесячное единственное пособие на всех детей в размере 100% от величины прожиточного минимума.