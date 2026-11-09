В аэропорту «Магас» состоялась торжественная встреча ингушских армрестлеров 

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, поздравить триумфаторов приехал Тагир Султыгов, занимающий пост заместителя министра спорта республики. Компанию ему составили родные, товарищи, члены семей и просто знакомые.

На соревнованиях Ибрагим Тимурзиев показал второй результат в весе до 90 кг. Серебро и бронзу в категории до 110 кг добыл Адам Баркинхоев. Две бронзовые награды на чемпионате мира по пара-армрестлингу достались Исламу Халухаеву, а Хамид Чумаков занял третье место в весе свыше 110 кг, причём на обеих руках.

Напомним, подготовкой атлетов к этим стартам занимались наставники Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев.