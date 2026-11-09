В аэропорту «Магас» состоялась торжественная встреча ингушских армрестлеров 

Возвратившихся из Дели ингушских армрестлеров в Международном аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова приняли радушно. Выступая за российскую сборную, эти спортсмены привезли домой семь наград.
Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, поздравить триумфаторов приехал Тагир Султыгов, занимающий пост заместителя министра спорта республики. Компанию ему составили родные, товарищи, члены семей и просто знакомые.
На соревнованиях Ибрагим Тимурзиев показал второй результат в весе до 90 кг. Серебро и бронзу в категории до 110 кг добыл Адам Баркинхоев. Две бронзовые награды на чемпионате мира по пара-армрестлингу достались Исламу Халухаеву, а Хамид Чумаков занял третье место в весе свыше 110 кг, причём на обеих руках.
Напомним, подготовкой атлетов к этим стартам занимались наставники Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев.