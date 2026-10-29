В автошколе ДОСААФ по Ингушетии будущим водителям напомнили о безопасности

Сотрудники подразделения пропаганды безопасности дорожного движения разобрали с учащимися типичные опасные ситуации, с которыми водители сталкиваются в первые месяцы самостоятельной езды. Им объяснили, как вовремя распознавать риски и избегать аварийных сценариев. Особое внимание уделили соблюдению скоростного режима и концентрации на дорожной обстановке.

В рамках занятия показали тематический фильм. На наглядных примерах будущим водителям продемонстрировали, к каким тяжелым последствиям могут привести спешка и пренебрежение правилами дорожного движения. Видеоматериал помог участникам осознать реальную цену ошибки за рулем и важность ответственного отношения к управлению транспортным средством.

Запоминающимся моментом встречи стали слова сотрудника пропаганды Госавтоинспекции Людмилы Берсеневой. Обращаясь к ребятам от лица родителей, она сказала: «Я сама мать мальчика, и мне важно, чтобы и ваши родители вас дождались домой. Не спешите, соблюдайте правила дорожной безопасности, помните, что дома вас ждут самые дорогие близкие люди».

Эти слова еще раз подчеркнули человеческую сторону дорожной безопасности: за каждым выездом на дорогу стоят близкие, которые ждут своих родных целыми и невредимыми, говорится в релизе.