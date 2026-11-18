Мухарбек Аушев обратился к школьникам с поздравлениями, пожелав им успехов в учебе и настоящих друзей. Он подчеркнул, что подобные проекты формируют основу патриотического воспитания и помогают детям раскрывать таланты с первых школьных дней.

Праздник получился ярким: юные участники подготовили творческие номера, исполнили песни и танцы, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.