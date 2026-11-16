В Джейрахе представят книгу о первом ингушском скульпторе Руслане Мамилове

В филиале Госмузея ИЗО республики — «Доме-музее скульптора Мамилова Руслана Израиловича» в селе Джейрах — пройдет представление книги. Она рассказывает о судьбе и художественном наследии первого скульптора среди ингушей.
Как сообщили газете «Ингушетия» в ГМИИ, участники встречи смогут ближе познакомиться с биографией и работами скульптора. Кроме того, им откроются любопытные подробности его профессиональной деятельности.
Презентация откроется 19 ноября в 12 часов по адресу: с.п. Джейрах, ул. Льянова, 37 «а».