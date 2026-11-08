В Джейрахском районе Ингушетии собрали помощь бойцам СВО 

В Джейрахском районе завершили формирование новой партии гуманитарной помощи для участников СВО. Работа ведется по поручению Махмуд-Али Калиматова в рамках постоянной поддержки военнослужащих, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Гуманитарный груз был собран благодаря взаимодействию районной администрации и комитета семей воинов Отечества в рамках соглашения о сотрудничестве. В составе партии: необходимые технические средства, включая генератор и мини-холодильники, выделенные муниципалитетом.
В ближайшее время помощь будет доставлена непосредственно в зону проведения спецоперации.
В кабинете министров напомнили, что Глава республики неоднократно подчеркивал важность непрерывной помощи бойцам и их семьям. К этой работе активно привлекаются муниципальные власти, общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители региона.