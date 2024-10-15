В горах Ингушетии откроется уникальный музей 

Собеседник издания отметил, что культурное учреждение станет пространством, где каждый сможет погрузиться в жизнь средневековых горцев. В настоящее время в коллекции уже около 500 артефактов и нет сомнений, что их будет намного больше. То есть, гостям и жителям региона предоставляется возможность узнать о земледелии, ремеслах и искусстве предков ингушей, а также о том, в какой среде они жили.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что открытие музея в ноябре этого года станет значимым событием для республики.

«Мы должны сохранять и передавать нашим потомкам знания о нашем богатом культурном наследии. Благодарю команду «Наследия» и всех, кто поддержал этот проект», — подчеркнул он.

Напомним, что школу каменщиков-реставраторов «Наследие» возглавляет Рамзан Султыгов, реставратор с международным опытом. Он более 25 лет занимается восстановлением каменных замковых сооружений, построенных в разные исторические периоды.

Школа «Наследие» была создана всего год назад, но за это время проделана огромная работа. Помимо самой реставрации, на территории комплекса «Нижний Пуй» ведется научная деятельность. Специалисты обнаружили не только артефакты, но и ритуальное захоронение жеребенка, что подтвердило существование погребального обряда, описанного первым ингушским этнографом Чахом Ахриевым. Также найден фрагмент деревянной двери, которой пользовались еще средневековые ингуши, оригинальные каменные полы и многое другое.