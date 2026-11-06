В горной Ингушетии провели полевое обследование маршрута «К святилищу Дялите» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, в обследовании приняли участие представители команды проекта, волонтёры и партнёры проекта.

В ходе выезда участники обследовали отдельные участки маршрута, уточнили особенности прохождения тропы с учётом горного рельефа, определили места для размещения информационных стендов и навигационных указателей, зафиксировали ключевые точки маршрута, требующие информационного сопровождения, а также оценили состояние почвенно-растительного покрова и антропогенную нагрузку на отдельных участках.

Отмечается, что полученные материалы будут использованы при дальнейшей доработке маршрута и его информационном обустройстве. Полевые выезды позволяют принимать решения непосредственно на местности, с учётом природоохранных требований, особенностей рельефа и фактического состояния маршрута.