В городе Сунжа загорелись навес и два автомобиля 

Отмечается, что сегодня около 16 часов 30 минут в дежурную смену регионального главка МЧС поступил сигнал о пожаре на улице Харланова.

К месту происшествия направили огнеборцев третьей пожарно-спасательной части. Всего в ликвидации были задействованы 12 человек и 3 единицы специальной техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.