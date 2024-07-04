В Ингушетии более 500 действующих НКО 

По его словам, с начала проведения СВО представители общественных объединений, духовенства и просто неравнодушные граждане активно выступают в поддержку военнослужащих. Они оказывают помощь бойцам на передовой, мирным жителям в зоне боевых действий.

«Следует подчеркнуть — не все НКО носят конструктивный характер. Выявляются и те, кто под благими намерениями ведут деструктивную деятельность за счет иностранного финансирования через различные зарубежные организации», — отметил Махмуд-Али Калиматов.



Он считает, что органам безопасности, прокуратуре и Минюсту республики необходимо усилить контроль над соблюдением законности деятельности общественных организаций.

«Важно своевременно пресекать функционирование на территории республики НКО, работа которых противоречит принципам законодательства Российской Федерации», — добавил Глава Ингушетии.