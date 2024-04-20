В Ингушетии до конца 2024 года реанимируют молокоперерабатывающий завод

«Это предприятие стало первым в республике, где начали производить молочные продукты. Оно заработало в 2015 году. Производственная мощность завода составляет 30 тонн сырья в сутки и 6 тысяч тонн в год. На заводе можно производить молоко двух видов, сливки, кефир двух видов, творог, ряженку и другие продукты. Однако в 2017 году завод перестал работать из-за нехватки сырья», — сказал собеседник.

Отмечается, что в 2024 году Министерство сельского хозяйства планирует помочь заводу с решением данной проблемы.

«Для этого предприятию нужен земельный участок, чтобы построить ферму для крупного рогатого скота, а также субсидии, чтобы увеличить поголовье животных», — отметили в ведомстве.

Глава Ингушетии считает, что нельзя допустить, чтобы такое предприятие простаивало. При правильном использовании производственного потенциала завод может стать прибыльным и способствовать развитию агропромышленного сектора региона.

Основной целью создания предприятия является производство высококачественной молочной продукции. Это необходимо для удовлетворения потребностей населения, а также для обеспечения детских садов, школ и других социальных учреждений.