Там подчеркнули, что особое внимание к реализации программы уделяет руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов. Первоначального финансирования в размере 48,125 миллиона рублей оказалось недостаточно из-за дефицита малогабаритных квартир и роста рыночных цен. Из них 21,175 миллиона планировалось потратить на закупку жилья.

По поручению Главы региона из республиканского бюджета были выделены дополнительные 21 млн рублей. В результате общий бюджет программы достиг 69,125 млн рублей, из которых 42,175 миллиона предназначены для покупки квартир.

Уже проделана значительная работа: обновлена необходимая документация, проведены закупочные процедуры в Единой информационной системе и заключено 7 государственных контрактов.

Отмечается, что также по 6 квартирам подписаны акты соответствия, сейчас идет процесс приемки жилья в собственность республики с целью последующей оплаты. Минстрой намерен полностью завершить контрактацию и освоить выделенные средства до 15 декабря 2026 года.

«Обеспечение детей-сирот качественным жильем — одна из наших приоритетных социальных задач. Благодаря полному контролю со стороны Главы республики Махмуда-Али Калиматова, как и в прошлые годы, удалось решить вопрос с нехваткой финансирования за счет регионального бюджета. Мы тщательно следим за качеством каждой квартиры и сроками приемки, чтобы в 2026 году выполнить все взятые на себя обязательства в полном объеме», — отметил министр Муса Илиев.

Напомним, что в 2025 году республика успешно выполнила план по обеспечению жильем детей-сирот, достигнув 100% результата: тогда 24 человека получили собственные квартиры. Для достижения этой цели из Национального фонда развития региона были дополнительно направлены 30 млн рублей, благодаря чему общий объем финансирования составил 74,1 миллиона рублей.