В Ингушетии инвалид пожилого возраста получил условный срок за дачу взятки

Как отмечается, в декабре 2021 года мужчина, находясь в здании регионального МВД, предложил полицейскому 200 тыс. рублей за прекращение проведения им мероприятий по раскрытию совершения им хищения бюджетных средств при выполнении работ в качестве подрядчика по газификации улиц. Правоохранитель от взятки отказался и предупредил фигуранта о противоправности его действий.

Несмотря на это, тот предложил другому сотруднику подразделения взятку в размере уже 300 тыс. рублей. Второй полицейский уведомил о произошедшем свое руководство.

Помимо условного срока, гражданин оштрафован на 3 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.