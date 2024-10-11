В Ингушетии набирают кандидатов для охраны рубежей Родины

Как сообщили газете «Ингушетия» стражи границы, основные требования к кандидатам включают в себя гражданство России в возрасте от 18 лет, образование не ниже среднего (полного) общего; отсутствие судимости; отсутствие гражданства иного государства, а также близких родственников, проживающих за пределами страны.

Будущим пограничникам полагается: денежное содержание от 85 000 рублей; основной отпуск от 30 суток; бесплатное медицинское обеспечение;

выслуга лет засчитывается в льготном исчислении 1:1,5.

Отмечается, что через 3 года военной службы можно стать участником накопительной ипотечной системы (ежегодные поступления 365 346 рублей).

Через 20 лет военной службы в льготном исчислении приобретается право на пенсию.

По всем вопросам следует обращаться по адресу: г. Магас, ул. А. Горчханова, д. 11, либо по контактному телефону: 8(8732) 22-06-50.

«Стоять на защите священных рубежей нашей Родины во все времена было делом ответственным и почетным, а пограничники всегда являлись примером мужества, чести и доблести», — подчеркнули в Погрануправлении по региону.