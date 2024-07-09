В Ингушетии обследовали реки в целях защиты населенных пунктов от паводков

Инспекция проводилась в связи с обращениями жителей сельских поселений Кантышево и Галашки. Первостепенная цель мероприятия — защита домовладений местного населения от негативного воздействия паводковых вод.

«В выездном обследовании приняли участие представители территориального отдела водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления и Дагестанского водного управления, сотрудники чрезвычайного ведомства по Ингушетии, а также органов муниципальной власти. Комиссия выявила ряд участков, где требуется проведение следующих первоочередных мероприятий: отвод воды от берега в местах подмыва, руслоочистительные и руслоспрямительные работы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, также исследована река Сунжа в границах сёл Барсуки и Плиево. Было установлено, что во избежание заторов и улучшения пропускной способности водного объекта нужно провести расчистку русла от древесно-кустарниковой растительности и донных отложений.

Отмечается, что по результатам инспекционного выезда составят акт обследования, который в дальнейшем будет направлен в Федеральное агентство водных ресурсов для обоснования необходимости проведения вышеуказанных работ и выделения финансирования.