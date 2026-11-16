В Ингушетии осудили двух братьев за избиение знакомого и стрельбу 

Согласно материалам дела, 9 сентября 2025 года в Магасе подсудимые встретили знакомого местного жителя, с которым у них ранее возникли неприязненные отношения.

Выражая неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, они нанесли мужчине удары руками и ногами. Кроме того, один из братьев произвел в сторону потерпевшего девять выстрелов из травматического пистолета, но ни одна пуля в цель не попала.

Обоим назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу прямо в зале Магасского районного суда.