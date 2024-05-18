В Ингушетии отмечают 30-летие Горского кадетского корпуса 

«Выражаю особую признательность первому Президенту Республики Ингушетия Руслану Аушеву, который вложил силы и душу в создание этого учебного заведения», — сказал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что Герой СССР вместе с почетными гостями прибыл в регион, чтобы лично поздравить кадетов, их наставников и выпускников с этим важным событием.

«Кадеты ГКК — пример для подрастающего поколения, их военная дисциплина и звания важны для России. Независимо от выбранной службы они вносят вклад в защиту нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем и желаю кадетам стать достойными гражданами, несущими имя Ингушетии и России с честью», — подчеркнул руководитель субъекта.

В своем выступлении Руслан Аушев напомнил, что в 90-х годах прошлого века, когда была образована Ингушетия в составе России, главной проблемой республики были профессиональные кадры. В тех сложных условиях требовались новые люди — энергичные, хорошо образованные, обладающие глубокими знаниями в области рыночной экономики, военного дела, уважающие исторические традиции и культуру. С этой целью и был создан ГКК.

Он подчеркнул, что для процветания республики необходимы люди, способные нести в себе национальные символы и ценности. ГКК был создан не просто как учебное заведение, а как фундамент для формирования военной элиты, вдохновленный мировыми практиками воспитания лидеров с военным образованием.

«Инвестиции в качественное образование — это лучший капитал для будущего», — сказал Руслан Аушев.

Он призвал кадетов идти вперед, помня о тех, кто защищал Родину на протяжении веков.

Учащихся и выпускников ГКК поздравили первый Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, подаривший учебному заведению шахматный класс, а также другие почетные гости мероприятия.

Учащиеся ГКК прошли маршевым строем. Большой интерес у зрителей вызвали и показательные выступления по силовому многоборью.