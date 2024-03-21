В Ингушетии отремонтируют 108 трансформаторных подстанций в 2024 году

К зиме подготовят объекты, обеспечивающие электроэнергией бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения: больницы, школы, детские сады, насосные станции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Работы по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнят во всех четырех районах республики: Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание — специалисты в том числе заменят устаревшие выключатели, трансформаторы и разъединители.

«Специалисты уже приступили к обязательной ежегодной диагностике, обслуживанию и ремонту энергообъектов, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Подготовка к следующему осенне-зимнему периоду начинается сразу после завершения предыдущего. Только так можно обеспечить надежное функционирование сетевого комплекса в условиях низких температур и непогоды».

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят 235,4 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 62 % больше, чем в 2023 году.